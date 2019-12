Nasce il 'Bosco delle Troiane' a Siracusa, piantati mille alberi

Palermo, 16 dic. (Adnkronos) - A Siracusa nasce il “Bosco delle Troiane” grazie alla piantumazione di mille alberi di leccio iniziata questo weekend. E’ il traguardo del percorso avviato la scorsa estate con il progetto scenico firmato dall’architetto Stefano Boeri e dal suo studio per lo spettacolo Le Troiane di Euripide al Teatro Greco di Siracusa. La scenografia ideata per l’opera diretta da Muriel Mayette-Holtz e promossa da Fondazione INDA, si è tradotta nella realizzazione di un Bosco Morto realizzato con gli abeti abbattuti dalla tempesta Vaia nelle foreste della Carnia nell’ottobre del 2018, dando così a quegli alberi schiantati dal maltempo la possibilità di stare per un’ultima volta “in piedi” davanti al pubblico del Teatro Greco.

Un progetto reso possibile grazie alla collaborazione tra il Consorzio Innova FVG, le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sicilia, lo studio di Stefano Boeri Architetti, la Fondazione Inda, il Consorzio Boschi Carnici e alcune aziende private che ha consentito, così, di unire idealmente l’Italia, lanciando un forte grido a difesa della natura e contro una sistematica opera di distruzione dell’ambiente i cui effetti sono visibili ogni giorno.

Nel corso della Stagione 2019, la Fondazione Inda, il Comune e la Regione Siciliana hanno consegnato, ad ogni replica delle Troiane, una piantina di leccio a un bambino o una bambina presente in teatro: piccoli cittadini ma anche piccole speranze in un futuro con più rispetto per l’ambiente. Mentre gli abeti della Carnia utilizzati per il progetto scenico delle Troiane finiranno nella filiera del legno siciliana, le piantine consegnate durante le repliche al Teatro Greco di Siracusa sono state piantumate, questo weekend, con il supporto anche del Comitato Aria Nuova, insieme alle altre mille piante messe a disposizione dall’assessorato per l’Agricoltura della Regione Siciliana.