Manovra: slitta Cdm per variazione bilancio, in tardo pomeriggio al Senato**

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Slitta di qualche ora il Consiglio dei ministri sulla nota di variazione di bilancio, inizialmente in agenda alle 15.30. Il rinvio è legato allo slittamento dei lavori sulla manovra in Aula al Senato. Il Cdm, a quanto si apprende, salvo eventuali rinvii dovrebbe tenersi attorno alle 17.30 in sala Pannini, ovvero nella sala del governo a Palazzo Madama.