Manovra: Meloni, 'vittoria Fdi no a cannabis, droga mai leggera o innocua'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Vittoria di Fratelli d’Italia: la norma sciagurata voluta dal M5S per legalizzare la vendita dei prodotti realizzati o contenenti cannabis a basso contenuto di Thc è stata dichiarata inammissibile ed è stata cancellata dalla manovra". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

"Una vittoria -aggiunge- di chi si batte per una vita libera da ogni droga e che abbiamo condotto al fianco delle comunità terapeutiche, degli operatori del servizio pubblico e delle associazioni. La droga non è mai leggera o innocua e noi continueremo a ribadirlo in ogni sede".