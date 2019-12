M5S: Mautone, 'fantasia mio passaggio a Lega'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Smentisco categoricamente le fantasiose ricostruzioni di stampa che mi vedrebbero in contatto con il senatore Francesco Urraro per passare alla Lega. Non ho mai pensato di lasciare il Movimento 5 Stelle perché credo fermamente nel lavoro che stiamo portando avanti e nei valori che ci contraddistinguono". Lo afferma il senatore M5S Raffaele Mautone.

"Rispetto il mandato che mi è stato affidato dagli elettori -aggiunge- e mai e poi mai tradirei la fiducia di chi mi ha voluto in Parlamento”.