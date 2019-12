Lombardia: Gay Pride, bocciata in consiglio illuminazione palazzo Pirelli

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato un ordine del giorno presentato dal M5S Lombardia che chiedeva di illuminare Palazzo Pirelli in occasione delle manifestazioni del Gay Pride di giugno 2020. Lo rende noto Marco Fumagalli, capogruppo del M5S Lombardia. "Un atteggiamento razzista del centro destra in Consiglio regionale. Si trattava di sostenere una manifestazione di democrazia e civiltà che ogni anno sottolinea l’importanza della lotta alla discriminazione e dell’accoglienza. È un atto gravissimo perché va contro alla tutela dei diritti civili. Noi non ci stiamo. La Lombardia è di tutti i lombardi non solo di quelli del Family day", afferma.