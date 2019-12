Intesa Spaolo: un mld di euro per sviluppo filiere produttive di Padova e Treviso (2)

(Adnkronos) - Nel Veneto hanno già aderito al contratto di filiera 75 aziende capofila con complessivi 9.000 dipendenti e oltre 800 imprese fornitrici per un giro d’affari globale di 6,3 miliardi di euro. Nel Padovano i contratti di filiera sono 12 e coinvolgono circa 130 fornitori, 1.700 dipendenti del Capofiliera per un giro d’affari complessivo di oltre 900 milioni di euro. Nel Trevigiano i contratti di filiera sono 13 e coinvolgono circa 160 fornitori, 1.350 dipendenti del Capofiliera per un giro d’affari complessivo di oltre 700 milioni di euro.

È prevista anche la collaborazione nelle rispettive iniziative sulle politiche correlate al piano nazionale Impresa 4.0 comprese le attività riguardanti i Competence Center, i Digital Innovation Hub e le strategie di Circular Economy. Inoltre verranno organizzati ricerche, studi ed eventi riferiti ad ambiti che interessano le imprese di ogni dimensione, come l’internazionalizzazione, la ricerca e l’innovazione e la digitalizzazione.

"Abbiamo siglato un’operazione ‘di territorio’ che vede protagonista la rappresentanza associativa in un ambito importante per le imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, come il credito - dichiara Maria Cristina Piovesana, Presidente di Assindustria Venetocentro -. In AVC già da alcuni anni abbiamo voluto rendere sistemico uno strumento, come il credito di filiera, già adottato da alcuni gruppi aziendali. Conoscendone i vantaggi, abbiamo voluto ampliarne la portata ad un numero maggiore di aziende dialogando direttamente, forti della rappresentanza di migliaia di imprese, con il sistema bancario. Intesa Sanpaolo ha subito condiviso e implementato questa iniziativa con risultati già significativi. Siamo certi che con questo accordo insieme a Confartigianato questo strumento finanziario sarà ancora più diffuso, con importanti effetti per la competitività del sistema produttivo di Padova e di Treviso".