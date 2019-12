Rai: Laboccetta, 'Foa si dimetta'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "A certi livelli di incompetenza non è più neanche un problema di colore politico o di tendenze culturali: è’ necessario che Foa si dimetta. È’ gravissimo che il presidente della Rai non abbia riconosciuto come fake la richiesta di un finto Tria inviata per email di finanziare una azienda per un progetto estero e abbia voluto sottoporla al Cda e a Salini". Lo dichiara Amedeo Laboccetta, ex parlamentare e presidente dell'associazione culturale Polo Sud.

"La Rai negli ultimi tempi ha troppi lati oscuri su cui è bene fare chiarezza - prosegue Laboccetta -. Il servizio pubblico italiano e soprattutto la rete ammiraglia non è mai finita così in basso".