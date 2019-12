Natale: a Vicenza Caritas e Libreria San Paolo lanciano il 'libro sospeso'

Vicenza, 15 dic. (Adnkronos) - Un Natale all’insegna della solidarietà e dell’inclusione, perché le parole di un libro possono far sentire a casa. È la proposta di Caritas Diocesana Vicentina, Libreria San Paolo Vicenza e redazione vicentina di Scarp de’ Tenis, che insieme danno vita a “Parole di casa - #librosospeso”. Al centro del progetto c’è l’integrazione attraverso la cultura. Fino all’11 gennaio 2020, i clienti troveranno in Libreria San Paolo (via Cesare Battisti 7, Vicenza) un corner espositivo dedicato all’iniziativa.

Sull’esempio della tradizione napoletana del caffè sospeso, in tutto il periodo natalizio potranno acquistare, depositare nelle apposite casette di legno e di conseguenza donare un “libro sospeso” ad alcuni progetti di Caritas Diocesana Vicentina a sostegno di persone ai margini o in difficoltà. In alternativa potranno essere acquistati dei buoni libri scelti ad hoc.