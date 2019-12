Migranti: premier Grecia, 'Germania e altri Paesi esaminino richiedenti asilo'

Berlino, 15 dic. (AdnKronos/Dpa) - Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis chiede alla Germania e ad altri Paesi di prendere migranti e richiedenti direttamente dall'isola di Lesbo. "L'idea - dichiara alla Bild am Sonntag - è che una parte del processo di richiesta di asilo si svolga in altri Paesi. Dobbiamo sviluppare un patto europeo per l'asilo e le migrazioni, come quello che la Commissione Europea ha promesso. Nell'affrontare questo problema, serve una maggiore condivisione degli oneri". (Segue)