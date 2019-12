Governo: Mulé, 'da Salvini bagno realtà, Cav faro in pantano' (2)

(Adnkronos) - “Forza Italia con i suoi militanti e dirigenti deve avere la responsabilità e l’orgoglio di continuare a denunciare questo delitto (il cui peccato originale risiede nel fallimento culturale, politico e fattuale del reddito di cittadinanza) che lascia sul terreno il futuro del Paese e dei nostri figli. Si può fare solo avendo chiaro che oggi l’unica strada sta nell’applicazione del principio di realtà e cioè di una coalizione di centrodestra con Lega e Fratelli d’Italia dove Silvio Berlusconi con Forza Italia rappresenta il necessario e irrinunciabile bastione liberale, europeista, garantista e moderato".

"Ogni altra iniziativa anche all’interno di Forza Italia -continua- rischia di fare il gioco di populisti e incapaci, disorienta i nostri elettori e può apparire più come inseguimento del principio di piacere, che appartiene all’immaturità e all’egoismo, che al principio di realtà. Per Forza Italia è arrivato il tempo di tornare ad avere un ruolo da decisore sul campo per rimediare ai disastri".

"Oggi Matteo Salvini propone, di fatto, la nascita di un governo di ‘salute nazionale’ con cinque priorità. Una proposta del genere non sconta più la maledizione di essere bollata come un terribile e volgare ‘inciucione’, il cedimento alla voglia di governare purchessia: è invece un salutare e non rinviabile bagno nella realtà, la disperata ricerca di una via d’uscita dal pantano dove annaspa il Paese. L’esperienza, la credibilità e l’autorevolezza internazionale di Silvio Berlusconi -conclude Mulè- possono e devono essere un faro in questo pantano. E Forza Italia, quella unita e non tentata dalle sirene dell’opportunismo, deve stare al fianco del suo presidente”, conclude.