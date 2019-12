Gb: Corbyn si assume responsabilità sconfitta Laburisti

Bruxelles, 15 dic. (AdnKronos) - Il leader del Partito Laburista britannico Jeremy Corbyn si assume la responsabilità per il risultato delle elezioni di tre giorni fa. "Abbiamo subito una pesante sconfitta - scrive Corbyn in un intervento sull'Observer, domenicale edito dal gruppo del Guardian - e me ne assumo la responsabilità".

Il leader sconfitto, tuttavia, difende la linea politica impressa al Labour: "Sono orgoglioso del fatto che sull'austerità, sul potere delle imprese, sulle diseguaglianze e sull'emergenza climatica abbiamo avuto ragione, riscrivendo i termini del dibattito politico".

"Non c'è dubbio - continua - che le nostre politiche siano popolari, dalla proprietà pubblica delle ferrovie e delle utilities chiave fino a un massiccio programma di costruzione di abitazioni e ad un aumento dei salari per milioni di persone. La domanda è: come possiamo riuscire in futuro dove non siamo riusciti questa volta?".

Per Corbyn, il messaggio centrale dei Conservatori, "fare la Brexit", è truffaldino: "Nelle città in cui hanno chiuso le acciaierie, non c'era più fiducia nella politica. Ma la promessa di Boris Johnson di fare la Brexit, venduta come un colpo al sistema, è stata creduta".

"Purtroppo - prosegue Corbyn - quello slogan si rivelerà ben presto per quello che è, falso, il che minerà ancora di più la fiducia nella politica".

Il leader laburista critica anche i media, avvertendo che il partito deve fare di più per "contrastare attivamente questa ostilità" da parte di mezzi di informazione "posseduti e influenzati da miliardari".