Pop Bari: Di Maio, 'quante ispezioni Bankitalia? buco non lo ha provocato alieno...'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Per noi ci sono 2 cose da fare prima di arrivare ad un decreto, che in ogni caso per noi deve salvare i risparmi dei pugliesi, non i banchieri". Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. "Vogliamo sapere da chi doveva sorvegliare cosa è emerso in questi anni. Quante sono state le ispezioni di Bankitalia negli ultimi tre anni? Cosa è emerso? Qualcuno dovrà pur pagare per questo buco, non credo lo abbia provocato un alieno", sottolinea. E poi "vogliamo sapere chi ha prestato soldi e a chi. Quali manager hanno firmato per prestare i soldi dei baresi allo scoperto?".