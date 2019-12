Palermo: via libera ai lavori per Pronto Soccorso Villa Sofia, progetto da 182mila euro

Palermo, 14 dic. (Adnkronos) - Via libera al progetto esecutivo e all’indizione della gara di appalto per l'ampliamento del Pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. I lavori - per un importo complessivo di 182mila euro - comporteranno l’adeguamento dei locali del piano terra del padiglione Biondo, attiguo al Pronto soccorso, e rappresentano il primo step per la totale trasformazione del Ps. Consentiranno di ospitare 4 posti tecnici per area critica ed 11 posti per l’Osservazione breve intensiva (Obi). La gara di appalto sarà esperita in via telematica dallo stesso Ufficio tecnico.

Il progetto prevede la rifunzionalizzazione complessiva con la dismissione e la demolizione, in parte, della tramezzatura interna e la ricostruzione per realizzare una nuova distribuzione degli ambienti, una nuova pavimentazione, nuovi infissi, il rifacimento di impianti elettrici, idrici e antincendio. "Sono lavori che ci consentiranno una migliore organizzazione e gestione dell’area di emergenza di Villa Sofia, riducendo il sovraffollamento - sottolinea il direttore generale Walter Messina - Contiamo di avviare l’intervento nel giro di pochi mesi. Nel frattempo siamo in attesa della conclusione all’Urega della procedura di aggiudicazione dei lavori per l’ampliamento e la ristrutturazione del Pronto soccorso del Cervello per un importo di 3 milioni e 400 mila euro".