Giornalisti: Casellati, 'Megalizzi resterà modello per giovani europei'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Un anno fa si spegneva, a tre giorni dall'attentato di Strasburgo, Antonio Megalizzi, vittima innocente dell'ennesima strage terroristica dettata dal fanatismo. Un brutale assassinio che ci ha privati di un ragazzo appassionato dell'Italia e dell'Europa, della vita e della sua professione. Antonio rappresenta e rappresenterà per sempre un vero e proprio modello per le nuove generazioni europee". Lo dichiara il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, ricordando Antonio Megalizzi a un anno dalla sua morte.

"Il suo sogno - aggiunge il presidente del Senato - di diventare giornalista, il suo desiderio di raccontare le istituzioni facendole conoscere ai giovani cittadini europei, costituiscono un'eredità ideale e morale che non può e non deve essere dispersa. Per questo stiamo programmando per il 2020 un'iniziativa in Senato a lui intitolata e dedicata al giornalismo di qualità".