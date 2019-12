Sicilia. Sunseri (M5S), 'parifica? Musumeci presenti piano credibile o si dimetta'

Palermo, 13 dic. (Adnkronos) - "Se Musumeci vuol esser credibile a Roma occorre che si presenti con un piano di riforme tale che possa rassicurare il governo nazionale sulla buona volontà di quello regionale nel sanare un bilancio ormai distrutto dalla mala politica in anni e anni di malefatte sulle spalle dei siciliani. Se non intende farlo ha due strade: dimettersi o spegnere tutte le luci di ospedali, scuole e città e mettere in vendita Palazzo d’Orleans". Così il deputato M5S all'Ars Luigi Sunseri commenta il giudizio della Corte dei Conti in sede di parifica sullo stato di salute delle finanze regionali.

"Pesantissima - sottolinea - la bocciatura della magistratura contabile quando sottolinea che la Regione non è stata nemmeno in grado di raggiungere gli obiettivi minimi che essa stessa si era data con la legge di stabilità e quando evidenzia la resistenza al passaggio dalla logica emergenziale alla logica anticipatoria che è l'essenza della programmazione di bilancio e dell'attuale riforma contabile". "Si prevede un periodo davvero nero per la nostra terra - aggiunge - Faremo in modo che il governo centrale ci dia una mano. Non posso che augurare a tutti noi buona fortuna. Noi faremo il nostro, Musumeci faccia il proprio".