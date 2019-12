Sicilia: Lupo (Pd), 'grazie a Pd evitato ko dei collegati'

Palermo, 13 dic. (Adnkronos) - "Il presidente Musumeci ricicla la vecchia scusa dello scaricabarile, la colpa è di sempre 'di chi c’era prima', non è mai sua. Ma dimentica un particolare: se non fosse stato per il Pd, che a settembre alla ripresa dei lavori d’Aula ha bloccato il maxiemendamento con le norme dei ddl collegati, oggi la Sicilia sarebbe ad un passo dal fallimento". Così il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo commenta le dichiarazioni del governatore in merito al giudizio di parifica della Corte dei Conti.

"Quel pacchetto di norme estratte dai collegati – aggiunge – sarebbe stato il colpo del ko per le nostre finanze. Se oggi la Sicilia non è ancora affondata sotto il peso degli sprechi e delle clientele proposte da governo e maggioranza, lo si deve soprattutto al Pd e all’opposizione che hanno bloccato un’operazione che avrebbe avuto conseguenze pesantissime. Invece di vantarsi per meriti che non ha, il presidente Musumeci dovrebbe ringraziare il Pd per aver salvato le finanze regionali e soprattutto dovrebbe assumersi le sue responsabilità: ormai sono più di due anni che governa, ci dica come intende uscire da questa crisi finanziaria invece di prendersela sempre con gli altri".