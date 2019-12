Mafia: depistaggio Borsellino, botta e risposta tra pm Palma e legale parte civile

Caltanissetta, 13 dic. (Adnkronos) - Nuovi attimi di tensione in aula, al processo sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio, tra il magistrato Annamara Palma e l'avvocato Giuseppe Scozzola, legale di parte civile di due degli imputati che furono condannati ingiustamente all'ergastolo per la strage. "Non mi convincono le interruzioni e i guasti tecnici delle intercettazioni tra lei e Scarantino", sbotta Scozzola durante il controesame. E l'Avvocato generale Annamaria Palma sbotta: "Non le consento di fare questi commenti, chiedo al Presidente di tutelarmi". E il Presidente del Tribunale Francesco D'Arrigo replica serafico: "Vi chiedo di non fare commenti, da entrambe le parti". Incidente chiuso.