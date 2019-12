Caso Forteto: Carfagna,'ora parta subito commissione parlamentare inchiesta'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - “Lo scioglimento dell’associazione ‘Il Forteto’ e lo stanziamento dei fondi per i risarcimenti alle vittime sono un primo passo verso la giustizia. Ci uniamo all’appello del commissario Jacopo Marzetti nel chiedere la partenza celere della commissione parlamentare d’inchiesta e ci adopereremo, secondo le nostre possibilità, per l’istituzione di un fondo per le vittime". Lo afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera.

"È giusto -aggiunge- che chiunque abbia vissuto quell’incubo venga assistito, ma è altrettanto doveroso accertare le responsabilità di tutti”.