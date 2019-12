Ue: Di Maio, 'Meloni e Salvini mentono, sono loro ad aver tradito'** (2)

(Adnkronos) - "Il M5S non ha cambiato idea" sul Mes, la riforma "non la firmeremo mai finché non avremo capito quali riforme si stanno facendo e con quali dettagli, ma la Lega ora deve spiegare perché in giugno andava bene e ieri si sono scagliati contro di noi. Poi anche Meloni mi devi spiegare perché oggi parla di tradimento quando era nel governo che istituì il Mes. Il negoziato è ancora in corso, obiettivo migliorare una cosa istituita da Berlusconi, Meloni e Lega... e la Lega si scandalizza ora?", chiede ancora Di Maio.