Sardine: sondaggio Noto, 20% bacino potenziale elettori

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Il 20% degli intervistati prende in considerazione di votare le Sardine se si presentassero alle elezioni. E' quanto emerge dalla rilevazione realizzata da Noto Sondaggi per Porta a porta in onda questa sera. Quanto alla provenienza dei potenziali elettori delle Sardine per il 42% vengono dal Pd, il 22 dai 5 Stelle.