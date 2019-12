Rifiuti: Palermo, intesa Comune-Rap-Carabinieri per raccolta differenziata (2)

(Adnkronos) - Il presidente della RAP, Giuseppe Norata condivide l’importanza di partire dall’educazione ambientale e dai piccoli ambasciatori ambientali ed in quest’ottica tante sono le visite organizzate da Rap con le scuole presso i Centri Comunali di Raccolta.

"Questo protocollo - ha sottolineato Norata - nasce ancora una volta da una esigenza ben precisa: aumentare in maniera esponenziale la raccolta differenziata a Palermo in modo che si possano ottenere risultati importanti". "Questo è un importante accordo operativo per l’avvio della raccolta differenziata già dal prossimo gennaio anche presso il comando Legione dei Carabinieri e del 12° reggimento Carabinieri Sicilia - ha aggiunto il sindaco - Una vera cittadella nel cuore della città con quasi 1000 tra carabinieri e personale addetto con servizi di mensa e quindi una produzione significativa di rifiuti. Questa convenzione diventa un importante contributo affinché si rafforzi e si diffonda il rispetto e la cultura ambientale".