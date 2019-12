Piazza Fontana: Cecilia Strada, 'politici acrobati per non nominare fascisti'

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - "Un pensiero anche a tutti quei politici che oggi faranno gli acrobati per riuscire a ricordare la strage di Piazza Fontana ma senza nominare, per carità!, la parolina 'fascisti'. Ma quello è stato. Una bomba fascista. Noi non dimentichiamo". Lo afferma Cecilia Strada, ex presidente di Emergency, su Twitter, nel cinquantenario della strage di Piazza Fontana.