Palermo: via libera ufficiale al doppio Capodanno in piazza, sul palco Mario Biondi e Tinturia

Palermo, 12 dic. (Adnkronos) - Mario Biondi da una parte e i Tinturia dall'altra. Palermo festeggerà così, in due piazze - piazza Giulio Cesare e a al giardino di San Giovanni apostolo al Cep - l'inizio del nuovo anno. Oggi la giunta ha dato il via libera ufficiale alla società 'PuntoeaCapo srl' che si occuperò di organizzare i due eventi della notte di Capodanno. A piazza Giulio Cesare si esibiranno, fra gli altri, Mario Biondi ed i Babil on Suite, mentre al Cep saliranno sul palco Nino Frassica & Los Plaggers, Lello Analfino e i Tinturia.

"Ci aspettiamo non una ma due splendide feste di piazza - hanno detto il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Cultura Adham Darawsha - per iniziare al meglio il nuovo anno all'insegna di una città viva e vitale dal centro alle periferie".