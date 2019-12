M5S: da Carelli a Taverna e Toninelli, i 'facilitatori' al voto su Rousseau

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Al via il voto su Rousseau sui cosiddetti 'facilitatori', la squadra M5S che contribuirà a ridisegnare il M5S affiancando il capo politico, Luigi Di Maio. Ecco i nomi dei 'prescelti': Barbara Floridia (Formazione e personale); Emilio Carelli (Comunicazione); Paola Taverna (Attivismo locale); Danilo Toninelli (Campagne elettorali); Ignazio Corrao (Supporto Enti locali amministrati dal MoVimento 5 Stelle); Enrica Sabatini (Coordinamento e affari interni), socia dell'associazione Rousseau e considerata fedelissima di Davide Casaleggio.

"A partire dalle ore 10 di oggi, giovedì 12 dicembre fino alle ore 15:00 di sabato 14 dicembre - si legge sul blog - tutti gli iscritti del MoVimento 5 Stelle abilitati al voto sono chiamati a votare sulla piattaforma Rousseau per decidere i componenti del Team del Futuro e confermare o meno i nominativi dei facilitatori nazionali delle 6 aree organizzative proposti dal capo politico". Ogni iscritto può esprimere una preferenza unica (Sì/No) per confermare o meno l’intera rosa dei nomi proposta dal capo politico.

Non solo. Al voto su Rousseau anche i componenti del team del futuro. "Si votano i progetti presentati per ciascuna delle 12 aree tematiche. Per ogni area tematica vincerà un solo progetto che avrà ottenuto più voti; i candidati facilitatori tematici proponenti dei progetti vincitori e i loro team entreranno a far parte del Team del Futuro del MoVimento 5 Stelle". (segue)