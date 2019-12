Libri: torna 'L’anno che verrà' di Good Morning Italia, tutti i temi chiave del 2020 (2)

(Adnkronos) - L’edizione 2020 de 'L’anno che verrà' cresce rispetto alle passate edizioni, con il sostegno dei partner del progetto: Eni, Illy, Amplifon, Amazon.it, Fincantieri e alla media partnership con Sky Tg24. La testata all news proporrà in onda i contenuti del libro all’interno dei propri programmi di approfondimento, con interviste ad alcuni degli autori, e attraverso dei video contributi delle firme del libro, disponibili sul canale e sul sito web skytg24.it, per anticipare i temi chiave del 2020.

"L'idea da cui è nata Good Morning Italia è essere utile agli abbonati ogni mattina. Questo libro espande il modello per provare a capire il nuovo anno, grazie agli autori di tutte le testate e ai nostri partner. La collaborazione con Sky Tg24, un punto di riferimento per l'informazione di qualità, consente di diffondere ancora di più i contenuti del libro", ha affermato Pagliaro.