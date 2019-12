Governo: da Cdm ok a regolamento per riorganizzazione Mise

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Il Cdm "su proposta del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, ha approvato un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che disciplina la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico che ha previsto il trasferimento dallo stesso Ministero a quello degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese. Il regolamento provvede pertanto a definire la nuova struttura del Ministero dello sviluppo economico in seguito alla soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, della Direzione generale per il commercio internazionale". Si legge nella nota del Cdm.