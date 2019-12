Governo: da Cdm ok a 3 decreti su sicurezza navi passeggeri

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione di altrettante direttive europee che introducono norme in materia di sicurezza per le navi da passeggeri, di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell’Unione, di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, nonché riguardo al sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea".

"Le tre direttive si inseriscono nel 'programma REFIT' della Commissione, che ha l’obiettivo di controllare l’adeguatezza e l’efficacia della regolamentazione europea, ai fini del suo snellimento e della sua semplificazione. In particolare: la direttiva (UE) 2017/2108 semplifica e razionalizza il quadro normativo in materia di sicurezza delle navi da passeggeri nell’Unione europea, in modo da renderlo più chiaro e aggiornato, consentendo facilità di attuazione, monitoraggio e verifica del rispetto delle norme e aumentando il livello complessivo della sicurezza della navigazione".