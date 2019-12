E.Romagna: sondaggio Noto, Bonaccini avanti tra 45 e 49%

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Avanti Stefano Bonaccini in Emilia Romagna. L'attuale governatore si attesta tra il 45 e il 49%. Segue la candidata del centrodestra Lucia Bongonzoni tra il 41 e il 45 per cento. Un eventuale candidato dei 5 Stelle, al momento non ancora presentato, si fermerebbe tra il 4 e l'8 per cento.E' quanto emerge dalla rilevazione realizzata da Noto Sondaggi per Porta a porta in onda questa sera.