Cittadinanza: Brescia, 'da prime audizioni forte richiesta cambiamento'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei Ministri ha deciso di dare oggi la cittadinanza per meriti speciali all’atleta Abraham de Jesus Conyedo Ruano. Come Abraham, ci sono migliaia di quasi italiani che meritano di vedere riconosciuto e premiato il proprio percorso di integrazione in Italia". Lo dichiara Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali di Montecitorio e relatore del provvedimento.

"Alcuni di loro sono intervenuti questa mattina in commissione aprendo il ciclo di audizioni sulle proposte di riforma che stiamo esaminando. Dalle loro parole è emersa una chiara e forte richiesta di cambiamento. Sul tema dei diritti la società è sempre più avanti della politica". La commissione ha oggi ascoltato i rappresentanti di Italiani senza cittadinanza, Rete G2 - Seconde Generazioni, Coordinamento nazionale nuove generazioni italiane – CoNNGI e Save the Children.