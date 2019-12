Ance: neo vicepresidente Sanfratello, 'lusingato per fiducia'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Fabio Sanfratello è stato nominato ieri, nel corso del Consiglio generale dell’Ance, vicepresidente nazionale dell’Associazione, con delega alla Tecnologia e Innovazione. Siciliano, Sanfratello ha ricoperto per sei anni il ruolo di presidente di Ance Palermo e prima ancora era stato presidente della Cassa edile della città. Sanfratello è amministratore delegato e rappresentante della direzione per la qualità dell’impresa Co.San Srl che opera nel campo di opere pubbliche e private sin dal 1964.

"Sono lusingato della fiducia riposta in me nell’affidarmi questo incarico", sottolinea Sanfratello. "I sei anni trascorsi alla guida di Ance Palermo sono stati una bella sfida e adesso cercherò di trasferire quell’esperienza e le competenze acquisite in questo nuovo impegno che affronterò con entusiasmo e tenacia", conclude.