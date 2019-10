Whirlpool: Conte, 'nessun passo avanti, faremo tutto il possibile'**

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Stamattina abbiamo incontrato i vertici con il ministro Stefano Patuanelli ma posso anticipare che non c’è stato nessun passo avanti" ma "faremo tutto il possibile per assicurare un futuro a queste 400 famiglie" nel "loro quartiere a San Giovanni a Napoli". Ad affermarlo è stato il premier Giuseppe Conte parlando a margine della presentazione al Cnr della Relazione sulla ricerca e l’Innovazione in Italia.