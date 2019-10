Whirlpool: azienda, rammarico per mancata disponibilità governo a ipotesi cessione

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Whirlpool Emea prende atto con grande rammarico della mancata disponibilità da parte del Governo a discutere il progetto di riconversione del sito. Tale progetto, come più volte sottolineato, rappresenterebbe l’unica soluzione in grado di garantire la salvaguardia occupazionale e la sostenibilità nel lungo periodo dello stabilimento di Napoli". Così in una nota il gruppo Whirlpool Italia commenta l'incontro con il premier Giuseppe Conte oggi a palazzo Chigi sulla cessione dello stabilimento di Napoli.