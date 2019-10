Ue: Conte, Italia sostiene ingresso Albania con massima convinzione (2)

(Adnkronos) - "Giovedì e venerdì ci sarà un Consiglio Ue - spiega ancora Conte rispondendo alla domanda di una cronista - e in quella sede noi faremo di tutto per raggiungere questo risultato, cioè l'avvio formale del negoziato: ci sembra la strada migliore per offrire una prospettiva completa all'Albania. C'è un percorso impegnativo, è una grande sfida per il popolo albanese e le sue istituzioni, ma bisogna dare anche un segnale concreto che questo percorso si possa sbloccare. L'italia ritiene che sia la Macedonia del Nord che l'Albania abbiano maturato il diritto a partecipare all'adesione e ci batteremo per questo. Ci sono evidenti difficoltà ma non ci rassegnamo" e "lavoreremo per questo".