Sud: nasce il Coordinamento delle Consulte

Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - Si riunirà ogni 3 mesi, e conta già su circa 70 rappresentanti, il neonato 'Coordinamento delle Consulte del Sud Italia' presentato oggi, alla Camera, dal presidente dell'Assemblea siciliana delle Consulte giovanili Alessandro Magistro. Un organo apartitico, fortemente voluto proprio da Magistro, che si pone come obiettivo il "rilancio del Meridione, partendo dai giovani, dal loro entusiasmo e dalla volontà di essere artefici del proprio futuro".

In testa la Regione Sicilia, la nuova realtà avrà una rappresentanza per ciascuna Regione scelta in base alle Consulte presenti sul territorio che selezioneranno i propri rappresentanti. Oggi la nascita del Coordinamento, entro sei mesi toccherà alla bozza di statuto, per poi avviare le elezioni. Sede ufficiale della Consulta sarà Roma ma mensilmente si terranno meeting via Skype, con almeno 4-5 delegati referenti per ogni realtà territoriale.