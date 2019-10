Sicilia: Bartolozzi (FI), 'innovazione digitale è sviluppo e contrasto a corruzione'

Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - "La scelta dell'innovazione digitale è tra le priorità del governo siciliano quale prospettiva di sviluppo. Innovare, grazie al corretto utilizzo delle tecnologie legate al digitale, vuol dire semplificazione del sistema di relazioni tra pubblico e privato, oltre che maggiore trasparenza, celerità ed efficienza dei servizi per i cittadini e delle imprese. Dunque, un’opportunità concreta al comparto produttivo ed imprenditoriale della nostra isola ed un mezzo certo, e non propagandistico, di contrasto alla corruzione ed al malaffare. Al contrario il governo pentastellato dimostra di non conoscere o sottovalutare la questione". Così Giusi Bartolozzi deputata di Fi, intervenendo oggi, a Palermo, ai lavori della 'Giornata del Digitale 2019'.

"Ritornerò - ha aggiunto - come già fatto a giugno scorso, ad interrogare il ministro sulla allocazione dei competence center poiché ne risulta confermata la quasi totale assenza nelle regioni del Sud del Paese. Tra gli otto competence center approvati, ben 5 centri solo allocati al Nord, due al Centro, ed uno al Sud, a Napoli. Nessuno nelle isole. Non è con una zattera da naufragio - quale è la mortificante misura del reddito di cittadinanza - che si risolve la questione meridionale".