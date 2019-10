Palermo: Sala (Palermo2022), 'biglietto unico vera svolta per trasporti'

Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - "Il biglietto unico per il trasporto pubblico locale rappresenterebbe la vera svolta per i palermitani, costretti fino ad oggi ad acquistare biglietti diversi per usare tram, autobus o treno. Una follia che va avanti da anni e che scoraggia a lasciare a casa l'automobile: auspichiamo che gli impegni presi oggi dall'assessore Marco Falcone e da Trenitalia siano rispettati e che già dal prossimo anno il biglietto unico possa diventare realtà". Così il capogruppo di Palermo 2022 al Consiglio comunale Toni Sala.