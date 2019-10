Pa: Dadone, 'non ancora cifre per rinnovi, aperture su graduatorie'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Il ministro per la Pa Fabiana Dadone, durante il confronto con i sindacati del comparto, ha chiesto ancora qualche ora prima di dare numeri sul rinnovo del contratto del pubblico impiego, ha aperto allo scorrimento delle graduatorie per ovviare alle emergenze di assottigliamento degli organici, ha parlato di modifiche mirate al ddl Concretezza e, sul fronte della semplificazione, ha fatto notare come non si sia mai compiuta una analisi preliminare d’impatto delle leggi. E' quanto si apprende da fonti del Dipartimento Funzione pubblica.

Ma soprattutto, il ministro ha fatto cenno circa l’obiettivo di accorpare le norme in codici unici per semplificare davvero molte materie, ad esempio l’anticorruzione.