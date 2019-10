Migranti: arrivo a Taranto della nave Ocean Viking previsto per le 8

Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - E' previsto per le otto di domani mattina l'attracco della nave Ocean Viking al porto di Taranto. A bordo ci sono 176 persone, 131 uomini, 12 donne, fra queste 4 in stato di gravidanza, e 33 minori, di cui 23 non accompagnati. La nave di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere è in viaggio da ieri, dopo avere avuto l'ok dal Viminale.