Manovra: Di Maio, 'stop liti e gossip, risultati per Italia protagonista'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "La legge di bilancio è la legge più importante che il Parlamento approva ogni anno, perché con quella legge si decide come verranno spesi i vostri soldi. Ma se mi metto nei panni di un cittadino che legge le notizie in queste ore, immagino che non sia semplice capire cosa sta succedendo, perché si parla di caos, pericoli, liti. Per questo, ancora una volta, usciamo dall’economia del gossip e parliamo di cose reali". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, capo politico del M5S, facendo il punto sulla manovra in un lungo post in cui snocciola i risultati messi a segno, a poche ore dal Cdm chiamato a dare il disco verde alla legge di bilancio.

Dopo essersi soffermato sullo stop all'aumento dell'Iva, lo stop a nuovi balzelli, l'abolizione del superticket sanitario, i primi fondi per gli assegni alle famiglie, Di Maio rivendica: "Questi sono alcuni dei risultati che abbiamo ottenuto per questa legge di bilancio: e per noi erano punti fermi. Vogliamo che l’Italia cresca e che torni ad essere protagonista. Il MoVimento 5 Stelle non sta al governo per passare il tempo, ma per cambiare davvero il Paese".