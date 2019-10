Manovra: Di Maio, 'ambiente diventerà opportunità, più risorse'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Avevamo detto che l’ambiente deve diventare un’opportunità, soprattutto per le nostre imprese e per creare posti di lavoro, e abbiamo destinato ben 11 miliardi in più per i prossimi tre anni, oltre ai 40 che già avevamo programmato - rivendica ancora Di Maio - Il parlamento avrà poi il compito di scegliere come meglio destinare tutte queste risorse. Parliamo di circa 130 miliardi che potranno incentivare le imprese a diventare più sostenibili, essere destinati all’educazione o ai trasporti". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, capo politico del M5S, facendo il punto sulla manovra in un lungo post.