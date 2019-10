Governo: Renzi, 'Salvini sempre per sagre, hai stomaco d'amianto...'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Stare in spiaggia col figlio e' legittimo, ma se sei un ministro non stai in piazza, stai nelle istituzioni. Conosci tutte le sagre del Paese, stai sempre a mangiare, hai uno stomaco d'amianto. Allora fai il presidente della pro loco...". Lo dice Mattei Renzi a Porta a Porta rivolgendosi a Matteo Salvini.