Dl Fisco: malumori M5S su Conte per tetto contanti, resta nodo carcere evasori

Roma, 15 ott. (Adnkronos) (di Ileana Sciarra) - Malumori tra i parlamentari M5S per l'abbassamento della soglia del tetto sui contanti, con l'asticella che passa da 3.000 a mille euro, stando all'ultima bozza del dl fiscale. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti pentastellate, alcuni membri della commissione Finanze avrebbero sollevato la questione con gli esponenti 5 Stelle al governo perché la misura -fortemente voluta dal premier Giuseppe Conte, oggi irritato per la frenata dei renziani di Iv- a loro avviso rischia di diventare un boomerang per i 'piccoli', artigiani e commercianti, quelli su cui gravano commissioni bancarie maggiori.

"La lotta all'evasione - il messaggio recapitato ai membri di governo M5S - si fa osteggiando i grandi evasori, non l'elettricista o il piccolo commerciante". Tanto più che la parte del dl fiscale sulle manette per i grandi evasori, cavallo di battaglia dei grillini, a quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe attualmente in bilico. Non è detto che trovi spazio nel dl fiscale.

Decreto che, a quanto si apprende, domani potrebbe planare sul tavolo di Palazzo Chigi: obiettivo dettagliare e chiudere il testo. Nel Documento programmatico di bilancio, infatti, ci sarà solo uno schema sulle norme fiscali che producono gettito, il decreto fiscale e la manovra verranno approvati in un Cdm della prossima settimana, lunedì 21. (segue)