ArcelorMittal: Fiom, speriamo in incontro a breve con Morselli

Roma, 15 ott. (AdnKronos) - "Ci auguriamo di incontrare al più presto la nuova presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato Lucia Morselli, in considerazione della delicata situazione degli stabilimenti ArcelorMittal e del settore siderurgico nel suo complesso”. Così in una nota Francesca Re David, segretario generale Fiom-Cgil commenta il cambio ai vertici del colosso siderurgico.

"A Matthieu Jehl facciamo i migliori auguri per il suo futuro. Con Jehl abbiamo condotto una lunga trattativa che ha portato all’accordo del 6 settembre del 2018 per l'acquisizione da parte di ArcelorMittal degli stabilimenti ex Ilva in Italia", conclude.