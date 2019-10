Umbria: Gasparri, 'Fi decisiva per vittoria centrodestra'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - “In Umbria il ruolo di Forza Italia sarà decisivo per la vittoria del centrodestra. In questi giorni a sostegno dei nostri candidati nella lista di Forza Italia e del presidente Tesei ho partecipato ad incontri a Porano, Orvieto, Norcia, Amelia, Perugia, Gualdo Tadino. Ho incontrato i sindaci di Deruta e Spoleto e oggi, con i nostri candidati, ho incontrato imprenditori del settore agroalimentare della parte nord della regione e operatori del volontariato di Spoleto. Tutti hanno consapevolezza del fallimento del modello di gestione della sinistra che ha portato alle elezioni anticipate per lo scandalo della sanità. E sostengono una svolta con una nuova amministrazione di centrodestra". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Sarà essenziale -aggiunge- il ruolo di Forza Italia che in questi anni ha espresso numerosi amministratori in tanti comuni, che stanno svolgendo un ruolo di primo piano nella campagna elettorale. Forza Italia vuole rilanciare una politica delle infrastrutture che favorisca il turismo e il settore agroalimentare e vuole ridare all’Umbria un protagonismo fondamentale anche nella vita produttiva e culturale italiana”.