Startup: oltre mille imprese in corsa per terza edizione B Heroes con Intesa Sp (2)

(AdnKronos) - Intesa Sanpaolo sostiene per il terzo anno il programma B Heroes, facilitando l’incontro tra le pmi innovative e le imprese mature e lo scambio tra domanda e offerta di innovazione e nuove tecnologie. “Il supporto a B Heroes per il terzo anno consecutivo ben sintetizza quello che per noi di Intesa Sanpaolo significa essere oggi una banca al fianco delle aziende: sollecitare lo spirito imprenditoriale e lo sviluppo tecnologico anche attraverso l’Innovation Center di Intesa Sanpaolo, attivando al contempo reti relazionali tra le imprese stesse", sottolinea Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. "Dal 2018 ad oggi abbiamo infatti erogato oltre 80 milioni di euro a favore di circa 2.400 startup innovative, con una quota di mercato di oltre il 24%".

Guido de Vecchi, direttore generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, spiega che "la nostra mission strategica ci vede come motore e connettore dell’ecosistema domestico e internazionale delle startup. Quest’anno supportiamo nuovamente B Heroes nel facilitare l’incontro tra domanda e offerta di innovazione”. Partner della selezione e degli investimenti è Boost Heroes, società di partecipazioni promossa da Fabio Cannavale con più di 50 soci, che ha investito in oltre 100 startup negli ultimi quattro anni. Boost Heroes organizza il roadshow di B Heroes che rappresenta il percorso di selezione per l’ammissione al programma. Business partner di Boost Heroes è Qvc, retailer multimediale dello shopping e dell’intrattenimento.

Le startup ritenute particolarmente interessanti potranno anche essere incluse in Qvc Next, programma a sostegno dell’imprenditoria italiana con particolare riguardo alle startup al femminile e a impatto sociale positivo. Partner di coinvestimento di Boost Heroes è BacktoWork24, piattaforma che favorisce l’investimento in startup, pmi e progetti real estate da parte di investitori privati e professionali. Grazie alla partnership tutte le startup che parteciperanno al programma di accelerazione potranno lanciare una campagna di equity crowdfunding a condizioni agevolate. Inoltre, BacktoWork24 ha sviluppato per Boost Heroes un portale dedicato per facilitare l’interazione tra le startup finaliste e i mentor del programma.