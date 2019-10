Startup: oltre mille imprese in corsa per terza edizione B Heroes con Intesa Sp

Milano, 14 ott. (AdnKronos) - Sono oltre mille le startup che partecipano alla terza edizione di B Heroes, il programma di accelerazione, mentorship, investimento e comunicazione rivolto a nuove imprese ad alto contenuto di innovazione con sede operativa in Italia ideato da lm Foundation, fondazione che ha lo scopo di promuovere l'innovazione per lo sviluppo sostenibile con la collaborazione di Intesa Sanpaolo. Sono mille le aziende preselezionate, con un calendario di oltre 500 incontri nelle tappe locali. Tra il 2017 e il 2018 sono state 52 le startup scelte per partecipare al percorso, che ha coinvolto oltre 400 esperti, tra imprenditori, mentor e campioni di innovazione. La fase finale decreterà le migliori imprese che potranno accedere al programma. Quest’anno gli investimenti a disposizione per le startup che saranno inserite nel programma di accelerazione saranno di oltre un milione di euro.

Come nelle precedenti edizioni, B Heroes sarà raccontato attraverso un format televisivo che andrà in onda al termine delle selezioni. “B Heroes nasce per far crescere il tessuto imprenditoriale e incrementare la cultura d’impresa -spiega Fabio Cannavale, imprenditore e ideatore di B Heroes- è un luogo di incontro tra idee, innovazione e aziende e quindi startup. Siamo ancora indietro nel nostro Paese, rispetto alla media europea, in termini di capitale di rischio investito in questo settore. Le idee delle giovani aziende sono spesso vincenti ma vanno sostenute".

In occasione degli appuntamenti in programma sul territorio, le giovani aziende incontreranno un team composto da imprenditori, manager e business angel specializzati nella selezione di startup da supportare nel percorso di crescita. I partecipanti avranno l’opportunità di presentare i propri progetti ai selezionatori attraverso momenti di confronto dedicati, nel corso dei quali i selezionatori valuteranno le aziende esprimendo un giudizio in una scala da 1 a 5, rivolgendo particolare attenzione a: team, strategia, marketing, scalabilità e impatto dei progetti.