Prosecco: Zaia, 'al week end Unesco ci sarò anch'io' (2)

(AdnKronos) - Per i visitatori, appassionati e curiosi, inoltre, sono previste, sia sabato 19 sia domenica 20, le escursioni “A piedi tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene” organizzate in collaborazione con Unpli Treviso e Primavera del Prosecco Superiore. Per i turisti del gusto, poi, (già da giovedì 17 fino a domenica 20) è previsto il programma “A tavola con il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg”, e che, grazie a numerosi ristoranti del Conegliano Valdobbiadene aderenti all’iniziativa, consentirà di degustare, sia a pranzo sia a cena, il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg abbinato a un “piatto Unesco” creato per l’occasione.

Per organizzare al meglio il proprio “week-end Unesco” saranno operativi durante il fine settimana degli info-point, a cura di Unpli Treviso e Primavera del Prosecco Superiore). I punti informativi saranno allestiti nei Comuni di: Cison di Valmarino, Conegliano, Follina, Fregona, Miane (Combai), Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Treviso, Valdobbiadene e Vittorio Veneto.