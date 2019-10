Pisano: "Al ministero siamo in 30, mandate i curricula"

Roma, 14 ott. - (Adnkronos) - In tema di innovazione "il ministero non può fare tutto da solo, anche perché siamo in 30, anzi: se volete mandare il curricula...". E' l'invito rivolto ai giovani dal ministro dell'Innovazione Paola Pisano, oggi in occasione dell'inaugurazione a Roma del Talent Garden Ostiense, il nuovo campus della piattaforma europea per il networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale.

"Ai giovani dico: questo Paese crede nell’innovazione e lo ha dimostrato creando questo ministero. Ma anche voi dovete riprendere a credere in questo Paese: tornate qua", continua Pisano. "Il nostro ministero - aggiunge - offrirà dei posti di lavoro ai giovani con competenze, anche dall'estero. Stiamo immaginando anche di fare progetti con il privato affinché l'Italia diventi più attrattiva. Se ci sono posti di lavoro attrattivo i giovani arrivano".