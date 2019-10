Pensioni: Rotta a M5S, 'quota 100 misura iniqua e costosissima'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Il M5S dice che 'non voterà mai una legge di bilancio che ripristini la Fornero'. Perché non dicono che quella legge non è MAI stata abolita e che quota 100 è una misura provvisoria iniqua e costosissima? Sono risorse che potrebbero essere destinate a lavoratori e famiglie". Lo scrive Alessia Rotta su twitter.