Pd: Zingaretti in Direzione, 'agenda per governo e radicale riforma partito'/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - "Domani parleremo soprattutto di come dare speranza e fiducia a questo Paese. L'Italia ce lo chiede e soprattutto il Paese sta capendo che la cultura dell'odio è stata fallimentare", ha spiegato oggi Zingaretti a margine di uno degli impegni da presidente della Regione. "Occorre mettere in campo politiche ma soprattutto una classe dirigente in grado di parlare a questa Italia che soffre e vuole combattere. Tutto questo lo faremo all'interno di un'alleanza e noi ci saremo".

Il segretario Pd è tornato su due affermazioni, fatte venerdì sera a Otto e mezzo, che hanno fatto discutere. La prima è il progetto di un'alleanza politica con i 5 Stelle. Luigi Di Maio ha rinviato la questione ma Beppe Grillo invece nel suo intervento a Italia 5 Stelle a Napoli, ha fatto sponda. "A me fa piacere, ed è giusto. Ho sempre parlato -ha commentato Zingaretti- della necessità di aprire un processo, di non far scontrare le differenze, ma ricercare nel merito delle cose dei punti di incontro. E' normale che questo avvenga tra forze politiche che governano insieme. Poi si fanno sempre polemiche su tutto... welcome in Italy".

L'altra affermazione che ha creato un certo subbuglio è stata quella su Virginia Raggi. "Consiglio tutto il campo del centrosinistra di evitare polemiche, di concentrarsi a costruire un programma, una compagine e cercare figure che sono competitive per vincere", ha detto Zingaretti ricordando che il Pd è all'opposizione della giunta Raggi ed è impegnato a costruire un'alternativa. "Dentro una dura battaglia di opposizione che c'è stata e c'è, pensare anche all'alternativa per evitare che dopo la sindaca Raggi arrivi un'altra figura di sindaco magari che continui o faccia continuare il declino di Roma. Il Pd è impegnato per costruire l'alternativa e ridare finalmente a questa città una squadra efficiente".